«Как быть с омикроном?» В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка

В России стартовал очередной этап туристического кешбэка: купить тур можно будет до 12 апреля, а отправиться в поездку – сразу после начала программы, то есть с 18 января и до 30 апреля включительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму на программу возлагают большие надежды: «Это расширит для наших отельеров рамки сезонности и экономически простимулирует. Ну и, конечно, привлечет в Крым дополнительный поток отдыхающих», – заявил министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко, отметив, что в программе участвуют более 140 средств размещения.

«Только как быть с омикроном, первые случаи заражения которым сегодня зафиксированы и в Крыму, и в Севастополе? Причем, новый штамм в Крым завезли из другого российского региона, что вполне закономерно, – не разделяет оптимизма чиновника telegram-канал «Шо, опять?». – В общем, восторги министра курортов не совсем коррелируются с ковидной повесткой (мягко говоря). А потом у нас ковидных коек будет не хватать, когда турпоток увеличится, так? Или еще сильнее ковидные гайки закрутят (для крымчан)?»

Симферополь, Лиана Макоба

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