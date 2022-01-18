Украина не сможет поднимать из хранилищ необходимые объёмы газа – киевский эксперт

В украинских газохранилищах увеличивается дефицит технологических объёмов газа, необходимых для извлечения требуемого стране ежесуточного количества голубого топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

По его словам, уже сейчас украинские хранилища не позволяют поднять на поверхность достаточный объём газа, однако вскоре и это количество будет недоступно.

«Мы имеем по факту в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины» 145 миллионов кубических метров, которые в сутки он может отдать украинским потребителям. Что мы видим сейчас? По факту при температуре минус 10 потребление в Украине составляет 150-160 миллионов кубических метров в сутки. Напомню еще раз: у «Нафтогаза» в наличии газа, которым он может распоряжаться ежесуточно с учетом добычи в Украине, – 145 миллионов кубических метров», – отметил эксперт.

«Более того, подземные хранилища газа имеют свойство потихонечку терять объемы суточного подъема в процессе выбирания газа. То есть, чем меньше газа, тем меньше можно его поднять в сутки. Поэтому, если мы с вами получим ситуацию дефицита газа... А мы её получим, несмотря на все заверения наших властей о том, что не волнуйтесь, все будет хорошо, вы будете жить плохо, но недолго, и это должно вас согревать и вселять в вас оптимизм», – приводит слова Землянского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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