Жители Симферополя вынуждены рисковать жизнью, чтобы попасть в школу, детсад или на популярный рынок

Жители Симферополя жалуются на бездействие властей: единственный путь с улицы Ракетной к рынку «Привоз» и на улицу Киевскую становится недоступен после каждого снегопада или дождя. Люди вынуждены рисковать жизнью, но чиновники решать проблему не торопятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о подземном переходе через железнодорожную ветку, который местные жители прозвали «гоп-туннель» – там часто не бывает света, что привлекает всякого рода маргиналов.

Как только идет дождь или снег, он заполняется водой и становится непроходимым. Так случилось и после последнего снегопада.

«Люди идут на остановки, в школы, в детсады, на работу, в поликлинику, на рынок и т.д. Проход сверху по путям запрещён и ограждён забором, – рассказывают горожане в соцсетях. – Из-за затопления перехода школьники, взрослые, пенсионеры вынуждены идти по парапету, перелазить через забор, чтобы преодолеть железную дорогу, рискуя жизнью».

В мэрии заявляют, что переход не относится к муниципальному имуществу, поэтому сделать ничего нельзя.

«К сожалению, у нас начнут что-то делать только когда кого-то опять переедут», – констатируют горожане.

Симферополь, Лиана Макоба

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