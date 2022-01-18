Крым как образец сменяемости власти: за неполные 8 лет уволили почти 70 вице-премьеров и министров

Крым может претендовать на звание региона РФ с самой бурной ротацией кадров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 8 лет «российской истории» в республике сменились почти 2 десятка вице-премьеров и более полусотни министров.
Авторы telegram-канала «Типичный Крым» проанализировали кадровую политику главы республики Сергея Аксенова и подсчитали число уволенных ViP-чиновников регионального масштаба (исполняющих обязанностей и министров переходного правительства на апрель 2014 в расчет не брали).
Оказалось, что за 7 лет и 9 месяцев Аксенов уволил:
- 17 вице-премьеров (3 находятся в СИЗО, 1 осужден)
- 8 министров транспорта;
- 6 министров экономического развития;
- 6 министров ЖКХ;
- 5 министров здравоохранения;
- 5 министров топлива и энергетики;
- по 3 министра информации, сельского хозяйства и спорта;
- по 2 министра строительства, туризма, промышленности, имущественных отношений и финансов.
- Самыми стойкими оказались кураторы соцполитики, образования и культуры – их на сегодняшний день сменили всего по 1 разу.
Напомним, что рекорд пребывания у власти принадлежит экс-министру культуры РК Вере (Арине) Новосельской, которая продержалась в должности с 27 февраля 2014 года по 22 ноября 2021 года (в этот день ее уволили). Правда, из министерского кресла она отправилась прямиком в СИЗО (задержали ее по обвинению в получении взятки 18 ноября 2021 года).
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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