Крым как образец сменяемости власти: за неполные 8 лет уволили почти 70 вице-премьеров и министров

Крым может претендовать на звание региона РФ с самой бурной ротацией кадров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 8 лет «российской истории» в республике сменились почти 2 десятка вице-премьеров и более полусотни министров.

Авторы telegram-канала «Типичный Крым» проанализировали кадровую политику главы республики Сергея Аксенова и подсчитали число уволенных ViP-чиновников регионального масштаба (исполняющих обязанностей и министров переходного правительства на апрель 2014 в расчет не брали).

Оказалось, что за 7 лет и 9 месяцев Аксенов уволил:

17 вице-премьеров (3 находятся в СИЗО, 1 осужден)

8 министров транспорта;

6 министров экономического развития;

6 министров ЖКХ;

5 министров здравоохранения;

5 министров топлива и энергетики;

по 3 министра информации, сельского хозяйства и спорта;

по 2 министра строительства, туризма, промышленности, имущественных отношений и финансов.

Самыми стойкими оказались кураторы соцполитики, образования и культуры – их на сегодняшний день сменили всего по 1 разу.

Напомним, что рекорд пребывания у власти принадлежит экс-министру культуры РК Вере (Арине) Новосельской, которая продержалась в должности с 27 февраля 2014 года по 22 ноября 2021 года (в этот день ее уволили). Правда, из министерского кресла она отправилась прямиком в СИЗО (задержали ее по обвинению в получении взятки 18 ноября 2021 года).

Симферополь, Олег Яковенко

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