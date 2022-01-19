В Крыму заявили о создании международной судоходной компании и организации международных авиаперелетов

По итогам двухдневного визита в Крым правительственной делегации Сирии власти РК заявили о возможности создания международной судоходной компании и организации авиаперелетов. Правда, нет никакой конкретики.

«Логистики прямой нет. Рейсов Дамаск – Симферополь у нас нет, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Без авиации достаточно сложно организовать товарооборот, однако ведется проработка возможности перелетов через Сочи, Анапу, Ереван. Рассматривается ряд предложений. Мы готовы их обсуждать. Есть понимание, как это сделать».

Еще меньше информации по заявленной крымско-сирийской транспортной судоходной компанию. Аксенов лишь сообщил: «До момента, когда получим практический опыт и станем понимать объемы товаров, которые поставляются, первые партии грузов будут отправляться на зафрахтованных морских судах». В будущем компания, возможно, обзаведется собственными кораблями.

Симферополь, Олег Яковенко

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