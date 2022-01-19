В Крыму планировали заказное убийство

В Крыму задержали группу, планировавшую заказное убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, осенью минувшего года житель Алушты решил устранить знакомого предпринимателя. Он нашел исполнителей, пообещал им за «работу» 1 млн рублей, дал точные рекомендации когда, где и как совершить убийство, а также как скрыть следы, и выплатил в качестве аванса 400 тыс рублей.

Жертва осталась жива, так как планы убийц сорвали сотрудники управления ФСБ ю и ОБОП управления уголовного розыска МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, а также пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ – приготовление к убийству.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для заказчика и его сообщников.

Симферополь, Олег Яковенко

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