В центре Симферополя на женщину упал столб

Жительнице Симферополя на голову упал фонарный столб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле Центрального рынка: у столба отломилась железная мачта с прикрепленным светильником в тот момент, когда женщина проходила мимо. Труба ударила крымчанку по голове, сбив с ног. Очевидцы вызвали скорую.
Подъехавшие медики отвезли пострадавшую в больницу, где ей провели ряд диагностических исследований, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Проверку инцидента начали прокуратура и Следственный комитет.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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