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Среда, 19 января 2022, 11:44 мск

Новости Крым

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В центре Симферополя на женщину упал столб

Жительнице Симферополя на голову упал фонарный столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле Центрального рынка: у столба отломилась железная мачта с прикрепленным светильником в тот момент, когда женщина проходила мимо. Труба ударила крымчанку по голове, сбив с ног. Очевидцы вызвали скорую.

Подъехавшие медики отвезли пострадавшую в больницу, где ей провели ряд диагностических исследований, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Проверку инцидента начали прокуратура и Следственный комитет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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