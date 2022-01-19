В центре Симферополя на женщину упал столб

Жительнице Симферополя на голову упал фонарный столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле Центрального рынка: у столба отломилась железная мачта с прикрепленным светильником в тот момент, когда женщина проходила мимо. Труба ударила крымчанку по голове, сбив с ног. Очевидцы вызвали скорую.

Подъехавшие медики отвезли пострадавшую в больницу, где ей провели ряд диагностических исследований, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Проверку инцидента начали прокуратура и Следственный комитет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»