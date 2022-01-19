Число умерших от ковида в Крыму превысило 4 тысячи 600 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 199 новых случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 129.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции на полуострове умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 128 тысяч 794 зараженных, в Севастополе – 54 тысячи 216. Жертвами ковида стали 4 тысячи 606 крымчан и 1 тысяча 918 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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