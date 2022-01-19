«Провокативное поведение» – подоспел очередной ответ Захаровой Псаки

Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшейся у США информации о готовящейся эвакуации российских дипломатов из Украины «свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона совместно с СБУ в провокацию, подготовленную ранее газетой The New York Times».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее американская газета написала со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что Москва начала эвакуацию своих дипломатов из «Незалежной» перед «российским вторжением». Отметим, что МИД РФ и даже МИД Украины опровергли эту информацию. Однако Госдеп в лице Псаки решил эти слухи подтвердить, ссылаясь на некие «данные».

«Это все можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники в СБУ, американская газета – это одна связка», – отметила спикер МИД РФ и уличила Белый дом в вовлечённости в «подготовку провокации».

«Есть часть (большой картины), связанная с медиасферой, информационной сферой, блогосферой, а есть часть, связанная с политикой и другими направлениями и другими службами. Белый дом вчера сам себя разоблачил и продемонстрировал свою вовлеченность – как в материал, который был подготовлен, так и в связку с украинскими спецслужбами», – добавила Мария Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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