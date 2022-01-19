Крымчанин получил ножом в грудь в качестве благодарности за помощь на дороге

Крымчанин бесплатно подвез пассажира и получил в качестве благодарности ножом в грудь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина ехал на фургоне из Керчи и подобрал на дороге путешественника, который попросил подбросить его до Симферополя. Добравшись до крымской столицы, попутчик отблагодарил водителя 4 ударами ножа в грудь, схватил его сумку и пустился бежать. Он явно не ожидал, что жертва бросится за ним, но оказалось, что нож повредили только куртку и свитер водителя.

Крымчанин довольно быстро догнал неблагодарного пассажира и отобрал свою сумку. Сам грабитель сбежал, но оказалось, что он оставил в фургоне рюкзак с копией паспорта гражданина Белороуссии. Теперь его ищет полиция, «чтобы подбросить до тюрьмы», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Симферополь, Лиана Макоба

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