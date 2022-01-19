Для пожилых крымчан ввели тотальный карантин

В Крыму в очередной раз ужесточили коронавирусные ограничения: пожилым людям запрещено покидать место жительства. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 24 января и до особого распоряжения жители республики старше 60 лет, а также крымчане, имеющие хронические заболевания, обязаны находится дома. Это норма распространяется на всех независимо от того, прошел ли человек вакцинацию или переболел ковидом.

Покидать место проживания или пребывания можно будет только, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, либо к врачу, либо поставить прививку, а также вынести мусор или решить какие-то бытовые проблемы.

Всем работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу граждан указанной возрастной категории, за исключением тех, чье пребывание на месте необходимо для обеспечения рабочего процесса.

Симферополь, Лиана Макоба

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