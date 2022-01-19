В Крыму подростки жесткого избили 17-летнюю девушку

В Феодосии подростки жесткого избили 17-летнюю девушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще 7 января, и сейчас пострадавшая ищет свидетелей. По ее собственным словам, рождественским вечером она гуляла с собакой возле автомойки рядом со стадионом «Кристалл». Мимо проходила компания подростков, и один из них шлепнул девушку по попе. Ей это не понравилось, о чем она и сообщила юным хамам. К ней тут же подскочила девочка, шедшая вместе с парнями, вцепилась в волосы и повалила на землю, а мальчишки начали пинать ее ногами по голове.

По словам пострадавшей, сначала нападавших было четверо, но потом к ним присоединились еще двое – женщина и девушка. Как выяснилось позже, это была одна большая семья.

Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение детской городской больницы в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.



Сейчас нападавших и свидетелей ищет полиция. Но первые уже сменили место жительства, а вторых, как оказалось, нет. По словам девушки, на ее крики из здания автомойки вышли двое мужчин, но вмешиваться не стали. Более того, сейчас они утверждают, что ничего не видели и не слышали.

Феодосия, Олег Яковенко

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