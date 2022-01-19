Жилье в Крыму подорожало более чем на треть

За год жилая недвижимость в Крыму выросла в цене более чем на треть. Об этом заявил директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Евгений Реутов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость жилья на полуострове в 2021 году увеличилась на 34%.
Столь внушительный рост объясняется резким отставанием предложения от спроса, который невозможно удовлетворить сегодняшними темпами строительства. И исправить эту ситуацию сложно, так как, по словам эксперта, для этого не хватает земельных и трудовых ресурсов.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube