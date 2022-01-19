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Четверг, 20 января 2022, 01:07 мск

Новости Крым

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Жилье в Крыму подорожало более чем на треть

За год жилая недвижимость в Крыму выросла в цене более чем на треть. Об этом заявил директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Евгений Реутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость жилья на полуострове в 2021 году увеличилась на 34%.

Столь внушительный рост объясняется резким отставанием предложения от спроса, который невозможно удовлетворить сегодняшними темпами строительства. И исправить эту ситуацию сложно, так как, по словам эксперта, для этого не хватает земельных и трудовых ресурсов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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