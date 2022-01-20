Развожаев погорячился: губернатор переоценил запасы главного питьевого источника Севастополя

Природа решила проблему водообеспечения Севастополя на ближайшие 3 года. По крайне мере, так считает губернатор Михаил Развожаев. И что не подтверждается элементарными расчетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город потребляет около 130 тысяч кубометров воды в сутки. Главным источником пресной воды для него является Чернореченское водохранилище, проектный объем которого составляет 64,2 млн кубометров, а эксплуатационные запасы – 44,3 млн кубов. Осень 2020 года объем имеющейся воды оценивался ниже 15 млн кубометров. Сейчас ситуация в корне изменилась.

За последние полгода обильные осадки обеспечили Черноречке существенное поступление воды. На данный момент, по словам Развожаева, запас воды в водохранилище составляет 56 млн кубометров.

«При максимальном потреблении мы фактически обеспечены водой до конца 2024 года. Это если считать, что больше ни капли воды в водохранилище не попадет, – заявил губернатор. – Но благодаря проведенным в прошлом году мероприятиям, мы сможем брать воду из Бельбека, оставляя водохранилище максимально наполненным на длительный период».

Однако губернатор явно погорячился. Элементарный подсчет показывает: если город потребляет около 130 тысяч кубов в сутки, то сегодняшнего запаса водохранилища хватит всего на 430 дней, то есть максимум до середины апреля 2023 года. А чтобы воды хватило до конца 2024 года, суточное потребление не должно превышать 52 тысяч кубов, то есть почти в 3 раза меньше, чем обычно.

Поэтому без резервных источников Севастополю никак не обойтись. Власти это, похоже, понимают: по словам того же Развожаева, из Бельбека будут ежегодно брать около 15 млн кубометров воды, чтобы максимально сохранять запасы Чернореченского водохранилища.

Севастополь, Лиана Макоба

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