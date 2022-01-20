Заболеваемость ковидом в Крыму снова превысила 200 случаев в сутки

В Крыму уровень коллективного иммунитета к ковиду достиг 75%, привито более 900 тысяч человек. Об этом заявил замглавы Минздрава республики Антон Лясковский.

Между тем, заболеваемость коронавирусом растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки зарегистрирован 221 новый случай, что на 11% выше показателя предыдущего дня. От инфекции умерли 10 человек.

В Севастополе зафиксирован 121 новый случай, умерли трое. Режим повышенной готовности в городе продлили до 31 марта.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 129 тысячи 15 зараженных, в Севастополе – 54 тысячи 341. Жертвами ковида стали 4 тысячи 616 крымчан и 1 тысяча 921 севастополец.

Симферополь, Лиана Макоба

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