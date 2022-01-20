В Крыму приостановили аккредитацию организации, занимавшейся классификацией отелей

Ростуризм приостановил аккредитацию организации, занимавшейся классификацией отелей в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», к концу 2021 года на полуострове было аккредитовано около 900 средств размещения. 10 из них относли к категории «пять звезд», 52 – «четыре звезды», 218 – «три звезды», 154 – «две звезды», 31 – «одна звезда». 429 отелей звезд не получили.

Вместе с тем, в минувшем году в Ростуризм неоднократно поступали жалобы на несоответствие отелей Крыма заявленной категории звездности.

«По итогам курортного сезона Ростуризмом было выявлено, что значительное количество жалоб поступало на отели, классификацию которых проводила общественная организация «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым», – сообщили в ведомстве. – Претензии были рассмотрены комиссией по апелляциям при Ростуризме, которая вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей».

Выяснилось, что организация нарушала правила классификации средств размещения, классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде, а также несвоевременно представляла сведения о классифицированных объектах.

Поэтому действие аттестата аккредитации организации приостановлено.

«Повышение качества туристических услуг является ключевой задачей Ростуризма, а работа с аккредитованными организациями – один из инструментов повышения уровня сервиса в отелях. Турист не должен платить за один уровень сервиса, гарантированный ему количеством звезд отеля, а по факту получать другой, меньше, – подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова. – Такие ситуации недопустимы, и мы будем жестко их пресекать».

Напомним, с 1 января 2022 года отелям, не прошедшим классификацию, работать запрещено. При этом в РК действует несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налогов.

Симферополь, Лиана Макоба

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