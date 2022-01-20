Содержание трассы «Таврида» обойдется почти в 700 млн рублей в год

Стало известно, кто и за какие деньги будет ухаживать за автодорогой Керчь – Симферополь – Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», содержать трассу «Таврида» в 2022 году будет компания, которая непрерывно судится с «Крымавтодором».

Конкурс на оказание услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог Керчь – Симферополь – Севастополь (трасса А-291 «Таврида») выиграло ООО «ЕТС-Крым».

Договор от имени РФ на 695 млн 695 тыс руб с ней заключило Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» из Анапы. Источник финансирования – федеральный бюджет РФ

Симферопольская компания имеет минимальный уставный капитал – 10 тыс руб – и является «дочкой» московского ООО «Евротрансстрой». Она оказалась единственной, кто приял участие в конкурсе на содержание трассы «Таврида»,

Интересно, что «ЕТС-Крым» давно состоит в договорных отношениях с ГУП РК «Крымавтодор». Только в октябре 2021 года «ЕТС-Крым» выиграл 27 судов, суть которых сводилась к тому, что заказчик – «Крымавтодор» не платил подрядчику по договорам 2018-2019 годов. Сумма каждого иска составляла около 100 тыс руб.

С 2016 года были уволены Игорь Шарипов, Дмитрий Кривенко и Сергей Красюк, возглавлявшие ГУП «Крымавтодор».

Симферополь, Ольга Картошина

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