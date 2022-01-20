В Крыму десятки классов перевели на дистант

В Крыму около 60 классов перевели на дистанционную схему обучения. Это связано с заболеванием учеников вирусными инфекциями.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 41 класс в 32 школах учится на дистанте из-за выявленных случаев коронавируса. Еще 25 классов 17 школах используют подобную схему в связи со вспышкой ОРВИ.
Напомним, новый ковидный штамм «омикрон» считается более опасным для детей, чем предыдущие версии коронавируса. По мнению специалистов, количество несовершеннолетних среди зараженных «омикроном» будет достигать 15%.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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