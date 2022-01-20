Зеленский получил от Блинкена инструкции, как втянуть Россию в войну – киевский политолог

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего вчерашнего визита в Киев передал президенту Украины Владимиру Зеленскому подробные инструкции для развязывания военных действий в Донбассе.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Евгений Филиндаш.

«Блинкен привез инструкции, как следует действовать украинской власти. Очень вероятно, что Блинкен склонял Зеленского организовать полномасштабное нападение на Донбассе, предпринять попытку наступления, втянуть в войну Россию. Очень много признаков сейчас указывает на то, что Запад хочет именно этого в настоящее время – чтобы Россия втянулась в полномасштабную войну на Украине», – отмечает эксперт.

По его мнению, начало боевых действий на востоке Украины позволит США закрыть вопрос о гарантиях безопасности, которые требует Москва от Вашингтона.

«Сигналов о том, что Россия и Запад договорились по тем вопросам безопасности, которые обсуждаются, нет. Поэтому Блинкен дал Зеленскому инструкции не на выполнение Минских соглашений, как это должно было бы быть, если бы Россия и Запад договорились, а именно на обострение конфликта», – заключил Филиндаш.

Симферополь, Валентин Карамазов

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