В Кремле расценили долларовую угрозу Байдена как провоцирование войны на Украине

Заявление президента США Джо Байдена о возможном запрете российским банкам совершать операции с долларами в случае гипотетического вторжения России на Украину провоцирует киевский режим на развязывание войны в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные высказывания вселяют в украинское руководство надежды на безнаказанность любых действий против ДНР и ЛНР.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока», – отметил Песков.

«Заявления, что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств», – подчеркнул представитель Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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