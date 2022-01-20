Питерский синдром: житель Севастополя расчленил мать

Житель Севастополя жестоко убил свою мать и выбросил тело в мусор.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе УМВД по Севастополю, 41-летний мужчина поссорился с 71-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом.

От полученных ран пенсионерка скончалась. Сын расчленил ее тело, разложил в пакеты для мусора и разбросал по контейнерам для бытовых отходов. Выбросил он и нож, и другие предметы, на которых могла остаться кровь матери.

Тревогу забили соседи, заметившие исчезновение женщины. Ответ мужчины, что его мать навсегда уехала за границу, им не понравился, и они обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Севастополь, Олег Яковенко

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