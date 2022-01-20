Органы опеки забрали у крымчанки тяжело больного ребенка

Органы опеки Крыма собираются забрать у многодетной керчанки тяжело больного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, у 8-месячного мальчика диагностировали рак. Мать пятерых детей не смогла найти денег, чтобы немедленно увезти ребенка на лечение в Симферополь. Органы опеки обвинили ее в несвоевременном обращении за медицинской помощью и объявили о намерении ограничить мать в родительских правах.

Самого ребенка из семьи изъяли и отправили на лечение. Почему нельзя было отправить ребенка в Симферополь, не забирая у матери, пока не ясно.

Сейчас действия чиновников органов опеки проверяют Следственный комитет и прокуратура.

«По результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, в том числе – по оказанию своевременной помощи данной семье», – сообщили в следкоме.

Керчь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»