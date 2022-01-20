российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 января 2022, 01:03 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В соцсетях неактивен: в Крыму составили рейтинг глав муниципалитетов

В Крыму составили рейтинг глав муниципалитетов, в роли аналитиков выступили авторы telegram-канал «Карадагский змей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», систему оценок разработали своеобразную: баллы начисляли не за достижения, а за проблемы и «косяки».

За выговоры от главы РК, коррупционные скандалы в администрации и инциденты с локальными протестами присуждали по 2 балла, за непопулярные, вызвавшие негатив решения, управленческие провалы и плохую работу в соцсетях – по 1 баллу.

«Получается, к нашему удивлению, что самые успешные главмунцы Крыма – самые незаметные – они в «зеленой зоне», немного проблемные – в «желтой зоне», а те, кем, например, интересуется глава Крыма Сергей Аксёнов, оказывая внимание выговорами – в «красной зоне», – прокомментировали рейтинг составители.

Итак, в «зелёную» зону попали:

  • Галина Перелович – Белогорский район;
  • Инна Федоренко – Джанкойский район;
  • Вадим Хомин – Красноперекопск;
  • Екатерина Юровских – Ленинский район;
  • Елена Крестьянинова – Первомайский район;
  • Владимир Сабивчак – Сакский район;
  • Владимир Трегуб – Советский район;
  • Алексей Михайловский – Черноморский район.

Действительно, об этих территориях на республиканских совещания почти не вспоминают, а имена их глав мало кто знает за пределами возглавляемых ими муниципалитетов.

Довольно большая группа чиновников попала в переходную зону между зеленой и желтой (они набрали по 1-2 штрафных балла):

  • Андрей Лебедев – Феодосия (назначен 10.12.21) – нет социальных сетей;
  • Василий Телиженко – Армянск – аккаунт в социальных сетях не верифицирован;
  • Сергей Биданец – Красноперекопский район – аккаунт в социальных сетях не верифицирован;
  • Константин Подсевалов – Судак (назначен 11.11.21) – аккаунт в социальных сетях не верифицирован;
  • Антон Кравец – Нижнегорский район – в социальных сетях мало информации о рабочей деятельности;
  • Игорь Ивин – Джанкой, назначен 29.10.21 – в соцсетях комментарии отключены, аккаунт не верифицирован
  • Галина Огнева – Алушта – отключения воды в курортный сезон;
  • Янина Павленко – Ялта – тяжба с Массандровским пляжем;
  • Василий Грабован – Красногвардейский район – история с непригодным жильём для сироты.

«Желтая зона» (до 3-х штрафных баллов):

  • Денис Кратюк – Симферопольский район (назначен 17.11.21) – социальная напряженность в с. Заречное, в связи со строительством трассы, изъятием земельных участков.
  • Дмитрий Скобликов – Бахчисарай – выговор от главы РК за ненадлежащую работу по уборке города.
  • Елена Янчукова – Кировский район – выписала себе премию, аккаунт есть только в Инстаграме и тот пустой.
  • Святослав Брусаков – Керчь – вызов в Следком (Брусаков утверждает, что пришел сам) по вопросам проблемного подрядчика по благоустройству города.
  • Андрей Захаров – Раздольненский район – дисциплинарная ответственность из-за низких показателей дохода бюджета; нет соцсетей.
  • Людмила Пучкова – Бахчисарайский район – дисциплинарная ответственность из-за низких показателей дохода бюджета; в соцсетях комментарии отключены, аккаунт не верифицирован.

«Красная зона» (более 3-х баллов):

  • Александр Овдиенко – Саки – выговор от главы РК; несколько долгостроев – набережная, физкультурно-оздоровительный комплекс.
  • Роман Тихончук – Евпатория – выговор от главы РК за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов; проводились следственные действия в администрации по подозрению в коррупции (проходил как свидетель); долгострои – набережная Терешковой, Дворец спорта.
  • Игорь Ипатко – Белогорск, задержан 05.11.21.
  • Максим Балахонов – Симферополь – только что назначен и.о. главы администрации, но уже вызвал негативную реакцию у составителей рейтинга.

Обращает на себя внимание то, что многие главы муниципалитетов не активны в социальных сетях.

Напомним, что 2 года назад – в феврале 2020 года – глава РК Сергей Аксенов поручил всем подразделениям республиканского правительства и муниципалитетам вести аккаунты во всех основных соцсетях, причем общение власти с народом должно было быть неформальным. Как видим, главы территорий это поручение проигнорировали. Да и сам глава Крыма в последнее время резко сократил активность соцсетях и публикует по 1-2 сообщения в день и игнорирует обращения крымчан в комментариях к ним.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Политика, Россия,