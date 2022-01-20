В соцсетях неактивен: в Крыму составили рейтинг глав муниципалитетов

В Крыму составили рейтинг глав муниципалитетов, в роли аналитиков выступили авторы telegram-канал «Карадагский змей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», систему оценок разработали своеобразную: баллы начисляли не за достижения, а за проблемы и «косяки».

За выговоры от главы РК, коррупционные скандалы в администрации и инциденты с локальными протестами присуждали по 2 балла, за непопулярные, вызвавшие негатив решения, управленческие провалы и плохую работу в соцсетях – по 1 баллу.

«Получается, к нашему удивлению, что самые успешные главмунцы Крыма – самые незаметные – они в «зеленой зоне», немного проблемные – в «желтой зоне», а те, кем, например, интересуется глава Крыма Сергей Аксёнов, оказывая внимание выговорами – в «красной зоне», – прокомментировали рейтинг составители.

Итак, в «зелёную» зону попали:

Галина Перелович – Белогорский район;

Инна Федоренко – Джанкойский район;

Вадим Хомин – Красноперекопск;

Екатерина Юровских – Ленинский район;

Елена Крестьянинова – Первомайский район;

Владимир Сабивчак – Сакский район;

Владимир Трегуб – Советский район;

Алексей Михайловский – Черноморский район.

Действительно, об этих территориях на республиканских совещания почти не вспоминают, а имена их глав мало кто знает за пределами возглавляемых ими муниципалитетов.

Довольно большая группа чиновников попала в переходную зону между зеленой и желтой (они набрали по 1-2 штрафных балла):

Андрей Лебедев – Феодосия (назначен 10.12.21) – нет социальных сетей;

Василий Телиженко – Армянск – аккаунт в социальных сетях не верифицирован;

Сергей Биданец – Красноперекопский район – аккаунт в социальных сетях не верифицирован;

Константин Подсевалов – Судак (назначен 11.11.21) – аккаунт в социальных сетях не верифицирован;

Антон Кравец – Нижнегорский район – в социальных сетях мало информации о рабочей деятельности;

Игорь Ивин – Джанкой, назначен 29.10.21 – в соцсетях комментарии отключены, аккаунт не верифицирован

Галина Огнева – Алушта – отключения воды в курортный сезон;

Янина Павленко – Ялта – тяжба с Массандровским пляжем;

Василий Грабован – Красногвардейский район – история с непригодным жильём для сироты.

«Желтая зона» (до 3-х штрафных баллов):

Денис Кратюк – Симферопольский район (назначен 17.11.21) – социальная напряженность в с. Заречное, в связи со строительством трассы, изъятием земельных участков.

Дмитрий Скобликов – Бахчисарай – выговор от главы РК за ненадлежащую работу по уборке города.

Елена Янчукова – Кировский район – выписала себе премию, аккаунт есть только в Инстаграме и тот пустой.

Святослав Брусаков – Керчь – вызов в Следком (Брусаков утверждает, что пришел сам) по вопросам проблемного подрядчика по благоустройству города.

Андрей Захаров – Раздольненский район – дисциплинарная ответственность из-за низких показателей дохода бюджета; нет соцсетей.

Людмила Пучкова – Бахчисарайский район – дисциплинарная ответственность из-за низких показателей дохода бюджета; в соцсетях комментарии отключены, аккаунт не верифицирован.

«Красная зона» ( более 3-х баллов):

Александр Овдиенко – Саки – выговор от главы РК; несколько долгостроев – набережная, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Роман Тихончук – Евпатория – выговор от главы РК за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов; проводились следственные действия в администрации по подозрению в коррупции (проходил как свидетель); долгострои – набережная Терешковой, Дворец спорта.

Игорь Ипатко – Белогорск, задержан 05.11.21.

Максим Балахонов – Симферополь – только что назначен и.о. главы администрации, но уже вызвал негативную реакцию у составителей рейтинга.

Обращает на себя внимание то, что многие главы муниципалитетов не активны в социальных сетях.

Напомним, что 2 года назад – в феврале 2020 года – глава РК Сергей Аксенов поручил всем подразделениям республиканского правительства и муниципалитетам вести аккаунты во всех основных соцсетях, причем общение власти с народом должно было быть неформальным. Как видим, главы территорий это поручение проигнорировали. Да и сам глава Крыма в последнее время резко сократил активность соцсетях и публикует по 1-2 сообщения в день и игнорирует обращения крымчан в комментариях к ним.

Симферополь, Олег Яковенко

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