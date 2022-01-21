В Крыму собираются расширить троллейбусную сеть

В Феодосии может появиться троллейбус: этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве Крыма.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», если проект будет признан целесообразным, в городе появится филиал ГУП «Крымтроллейбус». Кроме того, решается вопрос о возвращении и муниципальной автобусной схемы, так как частные перевозчики вызывают все больше нареканий, главное из которых – несоблюдение безопасности перевозок.
Сейчас власти подбирают площадку для муниципального автобусного парка.
Феодосия, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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