В Симферополе эвакуируют школы: учреждения получили сообщения о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с общеобразовательных учреждений №№24, 29 и 30.

В школу №24 сообщение пришло в 7:57. Руководство тут же вызвало спецслужбы и вывело всех детей на улицу. Аналогичная ситуация сложилась в школах №29 и №30.

«На 8.40 три школы, – сообщил врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов. – Поставлена задача всем общеобразовательным учреждениям открыть электронную почту, проверить сообщения». В итоге, к 9 часам еще 7 школ сообщили об эвакуации.

Отметим, что сообщения о массовом минировании школ поступают из разных городов в течение всей недели, пока ни одно их них не подтвердилось.

Симферополь, Лиана Макоба

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