«Пишите мне лично…» Аксенов обещал крымчанам новый уровень общения

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новый этап в работе с обращениями граждан и решении проблем крымчан.

«С сегодняшнего дня любой пользователь «ВКонтакте» может написать мне личное сообщение в этой социальной сети. Эта площадка станет одной из ключевых для приема обращений граждан и рассмотрения проблемных вопросов. Это важный шаг, который позволит шире использовать отечественные платформы в работе органов власти и укрепить обратную связь с гражданами», – заявил Аксенов и дал ссылку на свою страницу.

Первое обращение поступило через 12 минут после публикации этого заявления: «Участки ИЖС в Щелкино без электричества, воды уже несколько лет. У людей на руках ТУ, и никакого продвижения.4, 6, 7 микрорайоны города!» – написала на странице главы РК «ВКонтакте» Елена Вагнер. Реакции пока не последовало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до середины 2021 года Аксенов был довольно активен в соцсетях и публиковал по несколько постов в день, включая коронавирусные сводки и трансляции совещаний. Но на обращения крымчан, публикуемые под каждым постом не реагировал. Потом его присутствие сократилось до 1-2 сообщений в день – в основном, поздравлений, реакции на очередные выпады Украины и кратких отчетов о проведенных встречах. Крымчане по-прежнему заваливали его сообщениями, изредка на них реагировали соответствующие ведомства, но большинство по-прежнему оставались без ответа.

Впрочем, у некоторых есть и положительный опыт: «Я уже в другой соцсети имел практику обращения к С. Аксёнову. Контакт есть. Тема была связана с культурой и, в частности, с филармонией. Реакция последовала незамедлительно. Однако реализация поручений – уже другая тема...»

В данный момент крымчане не совсем понимают, как правильно писать обращения «ВКонтакте», чтобы глава на них отреагировал: обращаться в личку или писать под публикациями главы на общедоступной странице.

Симферополь, Лиана Макоба

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