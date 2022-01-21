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Пятница, 21 января 2022, 11:34 мск

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Во всех школах Симферополя отменили занятия

В школах Симферополя отменили занятия.

Как уже сообщал «Новый День», утро в общеобразовательных учреждениях крымской столицы началось с переполоха: ряд учебных заведений получили сообщения, что их здания заминированы. К 9 утра об этом завили 10 школ. На место были вызваны спецслужбы. Детей и сотрудников эвакуировали.

Затем в администрацию Симферополя пришло сообщение, что в городе заминированы все школы. Власти приняли решение занятия отменить. Детей отправили по домам, школы проверяются.

На данный момент эвакуирован и главный корпус Крымского федерального университета имени Вернадского.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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