Украинский эксперт оценил последствия отключения России от SWIFT

США опоздали с практической реализацией отключения России от международной банковской системы SWIFT. Во первых, Россия с 2014 года предприняла ряд превентивных мер, а во-вторых, – в ЕС уже сформировался пул стран, выступающих резко против подобной меры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономический эксперт Андрей Длигач.

«Санкции, которые введены после 2014-го и позднее, они, с одной стороны, повлияли на Россию, а с другой – позволили России адаптироваться к подобным санкциям. Так, например, сейчас отсоединение России от SWIFT, от международной системы банковского информирования, не приведет к коллапсу российской экономики, потому что если сейчас, на текущий момент российские банки даже в отношениях используют SWIFT, то есть уже российская система, на которую в случае санкций российские банки перейдут довольно быстро», – отметил аналитик.

«То же касается и VISA, и MasterCard – после 2015 года процессинговые центры находятся в России, а большинство бюджетников России используют внутреннюю российскую систему «МИР» для получения зарплаты, и вообще они пользуются внутренними карточными системами. И даже должен сказать, что сам по себе SWIFT является фактически частной структурой, которая может выполнить, а может и не выполнить желание правительств стран по отключению российских банков, потому что в истории это было всего дважды – по отношению к Ирану и иранским банкам и Северной Кореи.

Я не считаю, что это реалистический сценарий, потому что Европейский союз не поддерживает подобное решение, а фактически SWIFT находится как частная компания в Бельгии. И она не будет выполнять распоряжение американского правительства», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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