В Севастополе мать школьницы покалечила охранницу учебного заведения

В Севастополе мать школьницы подралась с пожилой охранницей учебного заведения. Разборки закончились серьезной травмой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанка пришла к директору обсудить проблему своей дочери: у шестиклассницы не складываются отношения с соучениками, и мать хотела перевести ее в другой класс. Женщина пришла в неприемное время, и охранница пускать ее в школу отказалась.

Но горожанка отказываться от своих планов не собиралась, поэтому она оттолкнула «препятствие» и направилась к директору. Толчок получился неслабым: 62-летняя охранница упала и сломала шейку бедра.

«Сделали операцию, но в ее возрасте шансы на полное восстановление крайне малы, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – У матери своя версия: охранник напала с кулаками, а яжмать просто оборонялась – правда, побои снимать не стала».

В деле разбирается полиция.

Севастополь, Лиана Макоба

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