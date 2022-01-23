Стрелков: Кремль, похоже, решился на признание ЛДНР

Стотысячной группировки российских войск, сосредоточенной возле украинской границы, недостаточно для вторжения на Украину, однако вполне хватит для ввода в ДНР и ЛНР, чтобы защитить их в случае официального признания Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бвший командир ополчения Донбасса, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его мнению, Кремль пока хочет решить тактическую задачу признания ЛДНР, оставив на потом стратегическую – вовлечение всей Украины в свою орбиту.

«Видимо, всё-таки, принято решение, надеюсь, что оно принято, что Кремль не собирается сдавать Донбасс, поскольку понимает, что следующий Крым, и далее везде… То есть, собираются, возможно, признать республики и защитить их. Может быть, в лучшем случае, продвинуться до границ республик и закрепиться. На это сил хватит. Может хватить сил на Харьков, хотя там тоже большие вопросы, скорее всего, на это Кремль не решится.

Защитить ЛДНР, cкорее всего, может решиться. По крайней мере, могут, и к этому готовятся. Для чего столько войск? Ну вот для этого – защитить ЛДНР, решив тактическую задачу и не решая стратегическую, для этого войск достаточно.

Более того, даже их размещение вполне нормально, потому что, если нет задачи идти на Киев или Одессу, то все равно, размещение российских войск в Белоруссии (там неплохую группировку создали под предлогом выборов), на других направлениях нежели донецкое, оно вполне адекватно, поскольку отвлекает часть сил Украины от донецкого направления», – приводит слова Стрелкова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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