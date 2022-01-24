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Понедельник, 24 января 2022, 09:28 мск

Новости Крым

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В Крыму ребенка выбросили из окна

В Крыму устанавливаются обстоятельства гибели восьмилетней девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Судаке: ребенок выпал из окна квартиры, в которой живет ее семья, на четвертом этаже.

«Предварительно установлено, что школьницу выбросила из окна собственная 44-летняя мать, состоящая в психо-неврологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», – пишет telegram-канал «Опер слил». – От полученных в результате падения травм ребёнок скончался на месте».

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 п.«в» УК РФ.

Судак, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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