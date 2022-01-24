Снегопады в Крыму продолжатся

Снегопады в Крыму создали большие проблемы на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу более 30 автомобилей застряли на дороге Судак – Новый Свет в Крыму. Узкий участок длиной 6 км оказался непреодолимым в условия снегопада. Растаскивать образовавшуюся пробку пришлось сотрудникам МЧС с помощью техники повышенной проходимости.

В выходные на дороге «Ай-Петри – Соколиное» в снегу застряли более 150 автомобилей.

Отметим, что наступившая неделя тоже обещает быть снежной: осадки прогнозируются, минимум, до понедельника. В ближайшие дни будет идти снег, местами сильный. В пятницу и выходные ожидается снег с дождем.

Симферополь, Лиана Макоба

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