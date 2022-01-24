Выявляемость ковида в Крыму снова превысила 300 случаев в сутки

В Крыму за сутки зарегистрировано 324 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе – 252.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции в Крыму умерли 8 человек, в Севастополе – 5.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 130 тысяч 137 зараженных, в Севастополе – 55 тысяч 132. Жертвами ковида стали 4 тысячи 654 крымчанина и 1 тысяча 935.

Симферополь, Лиана Макоба

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