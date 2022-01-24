В Крыму заместитель главврача получил полуторамиллионную взятку

В Ялте задержали бывший заместитель главного врача одной из больниц. Мужчину подозревают в получении взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по республике, в должности заместителя главврача задержанный работал с 2019 по 2021 год. И «получил на карту денежные средства от представителя организации по поставке дезинфицирующих средств в сумме около 1,5 млн рублей в качестве гаранта сделки по заключению будущего контракта».
Сейчас следователи выясняют, был ли это единичный эпизод или бывший медицинский функционер брал и другие взятки.
Ялта, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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