Одну из главных достопримечательностей Севастополя закрыли для туристов

Одну из достопримечательностей Севастополя – крепость Чембало в Балаклаве закрыли для туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», из-за непогоды обрушилась часть строительных лесов.

«В настоящий момент ансамбль памятника находится в неудовлетворительном состоянии, однако по-прежнему является притягательным для жителей и гостей Севастополя. Многие туристы стремятся посетить уникальное фортификационное сооружение Средних веков, не обращая внимания на сопряженные с этим риски, – заявили в музее-заповеднике. – Коллектив музея-заповедника призывает каждого гостя соблюдать осторожность во время осмотра объектов, находящихся под управлением Херсонеса Таврического. Просим вас не подвергать свою жизнь опасности и временно воздержаться от посещения крепости Чембало».

Напомним, Чембало – один из немногих сохранившихся на юге России памятников западноевропейского фортификационного искусства XIV‒XV веков. Вместе с древним городом Херсонесом Таврическим и крепостью Каламита данный монумент также является объектом культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью музея-заповедника. Достопримечательность расположена на территории современной Балаклавы, на вершине горы Кастрон.

Севастополь, Лиана Макоба

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