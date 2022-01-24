В Крыму возбудили уголовное дело по факту сообщений о минировании учебных заведений

В Крыму возбудили уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании учебных заведений на полуострове.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, первые сообщения были разосланы по электронной почте в образовательные учреждения в 6 часов утра 21 января.

«На первоначальном этапе расследования установлено, что сообщения о минировании поступили не менее чем в 60 объектов, среди которых школы и высшие учебные заведения», – уточнили в ведомстве, добавив, что эти действия могли быть направлены на дестабилизацию деятельности органов власти и правопорядка, отвлечение сил и средств правоохранительных органов и служб.

Напомним, в минувшую пятницу из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать учебные заведения Симферополя, Севастополя, Алушты, Армянска, Бахчисарая, Евпатории, Керчи, Советского района, Феодосии и Ялты.

Симферополь, Олег Яковенко

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