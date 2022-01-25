«Количество фейков зашкаливает» – в партии Зеленского обвинили США в «психологических играх с эскалацией».

США из союзника Украины превратились в источник угрозы стабильности страны, постоянно подогревая панику вокруг «российского вторжения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

По его словам, хуже всего то, что западные фейки и дезинформация о скором нападении России сопровождаются вполне реальными поставками большого количества вооружений.

Создаётся впечатление, что англосаксы подталкивают Киев к их скорейшему применению, спекулируя на «психологических играх с эскалацией».

«Это усложняет реагирование – потому что никто не собирается преуменьшать угрозу от вражеских солдат и техники, и никто из официальных лиц не может позволить себе публично одернуть американцев за чрезмерное информационное и психологическое давление (хотя бы потому, что их игры сопровождаются все же поставками вооружений)», – написал он у себя на странице в Facebook.

«В общем, похоже, что раздувание западными СМИ паники о «российском вторжении» начало оказывать вполне определённый эффект – всё большая часть украинского общества начинает видеть в «западных партнёрах» не источник поддержки, а источник угрозы стабильности страны. Что, в общем-то, объяснимо – количество фейков со стороны западных СМИ и официальных лиц уже тотально зашкаливает. Чего стоит лишь «оккупационное правительство Мураева», – отметили в Telegram-канале украинского издания «Страна.УА».

Симферополь, Валентин Карамазов

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