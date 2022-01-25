В Крыму изменили форму официальной статистики по коронавирусу

Крымский минздрав изменил вид статистики по коронавирусу, ежедневно публикуемой в открытом доступе. Если до сих пор ведомство сообщало широкой публике число вновь заболевших, умерших, выздоровевших и обследованных на коронавирус, то теперь в основные данные входит число госпитализированных, а данные о количестве проведенных тестов из официальной информации исключили.

Напомним, за низкие темпы тестирования федеральные власти критиковали Крым в начале января: бывало даже такое, что больных было выявлено в разы больше, чем протестировано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие стуки в Крыму зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Это, кстати, меньше, чем накануне. Госпитализировано с тяжелым течением болезни 79. От инфекции умерли 10 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 130 тысяч 448 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 664 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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