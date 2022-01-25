Аксенов – навсегда? В Крыму решили изменить Конституцию

В Крыму решили изменить Конституцию республики. О готовящихся поправках сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главное, ради чего, похоже, и готовятся поправки: главе Крыма предоставят возможность избираться на этот пост сколько угодно раз.

«Среди базовых поправок, которые будут внесены в Конституцию Республики Крым, можно выделить исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд», – заявил Константинов, добавив, что одновременно будут ужесточены требования к претендентам на место губернатора. Например, им будет запрещено иметь гражданство других государств.

Готовящиеся изменения Константинов объяснил необходимостью привести республиканское законодательство в соответствии с федеральным.

Напомним, что Сергей Аксенов, возглавляющий РК с 2014 года, переизбрался на должность главы республики осень 2019-го и обязан покинуть этот пост в 2024 году. Озвученные Константиновым поправки в Конституцию позволят ему продолжить руководить Крымом и дальше.

Симферополь, Олег Яковенко

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