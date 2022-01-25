Развожаев переборщил с пиаром и получил претензию от РПЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев явно переборщил с пиаром: ему предъявила претензию Русская православная церковь.

Как уже сообщал «Новый День», глава Севастополя попытался заработать массовых имиджевых очков в православный праздник Крещения. И сделал 19 января несколько громких заявлений.

Например, что воды в главном питьевом источнике города – Чернореченском водохранилище запасено до конца 2024 года (даже если водоем вообще не будет больше пополняться). Его оптимистичный отчет не выдержал простейшей математической проверки: исходя из озвученных губернатором цифр, воды хватит не на 3 года, а всего на год с небольшим.

Развожаев не зря вспомнил в тот день Черноречку: в честь Крещения водохранилище решили освятить. И губернатора сообщил: «Можно кран открывать – из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет».

В Российской православной церкви восторга Развожаева не разделили и призвали губернатора Севастополя сдержаннее высказываться по вопросам веры, а также более осторожно рассуждать на темы, связанные с богословским пониманием того или иного священнодействия или церковного таинства.

По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова, заявления типа «открывай дома кран – получай святую воду» обесценивают таинство освещения воды и придают ему комичный характер.

Севастополь, Илья Пелехов

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