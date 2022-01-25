Крымчане за сутки собрали около 350 тысяч на ремонт машины дальнобойщику с материка

Крымчане за сутки собрали около 350 тысяч на ремонт машины дальнобойщику, который месяц жил в фуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина в конце декабря привез груз из Курска в Севастополь и уже двигался домой через Симферополь, но на одном из перекрестков крымской столицы у машины вышел из строя двигатель.

Ремонт оценили в 300 тысяч рублей. Поскольку водитель – фрилансер и фура принадлежит ему, помощи ждать было неоткуда, а нужной суммы у него не было. Бросить машину мужчина тоже не рискнул и целый месяц жил на том перекрестке, где «сломался».

«Машина простояла почти месяц, пока ее не заметили неравнодушные люди. Дальнобойщику помогли, чем могли: едой, деньгами, теплыми вещами. А потом в сообществе водителей объявили сбор на ремонт, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Нужную сумму надонатили меньше чем за сутки. Всего вышло 338 тысяч».

На счет ремонта водитель уже договорился и даже нашел подработку на то время, пока его машину будут приводит в порядок. Если что-то останется от собранных крымчанами средств, обещает отдать эти деньги на благотворительность.

Севастополь, Олег Яковенко

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