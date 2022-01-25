Украину ждёт крах и без российского вторжения – киевский политолог

Украинская экономика стремительно деградирует. Кроме того, ситуацию усугубляет негативный внешнеполитический и информационный фон.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Обратите внимание, кто поддерживает тему «Путин нападёт» – не только словом, но и делом, поставляя вооружение… Те страны Европы, в первую очередь, прибалтийские и Польша, которые ориентированы на англосаксонский мир.

Европа – неоднородная, мы видим, что в эту игру вписываются те, кто ориентирован на англосаксов, а другая же часть Европы, как мы видим на примере Германии, Франции, реагирует куда как более спокойно... Возможно, (англосаксы) играют на обострение, блефуют или решили, что именно сейчас стоит попытаться спровоцировать русского медведя на агрессию в этой ситуации», – отметил эксперт.

«К сожалению, время работает больше на Россию нежели на Украину в этой ситуации, и мы можем оказаться в роли такой «консервы», «кабанчика на заклание» в этой ситуации. И какие это будут потери – человеческие, экономические?.. Экономические мы уже несем – люди просто впадают в ситуацию депрессии, страха, и это не лучшим образом сказывается и на и без того нашей хромающей экономике.

Нападёт-не нападёт Путин – вопрос такой… Вот, то что экономика может посыпаться в ближайшее время – это, по-моему, совершенно очевидно, и это не в последнюю очередь как раз следствие вот этих политических факторов, когда информационная составляющая будет добивать украинскую экономику», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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