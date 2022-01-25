Администрация Керчи опять попала в поле зрения силовиков

Администрация Керчи опять попала в поле зрения правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня следственные мероприятия проводятся в одной из муниципальных организаций: проверяются документы по проектам в рамках контракта мэрии с одним из предпринимателей.

«Оказывается, в конце декабря между управлением единого заказчика Керчи и неким ИП был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по ряду объектов образования города, – пишет telegram-канал «Крымская П». – Уникальность в том, что через несколько дней уже подписали акты выполненных работ». По предварительным подсчетам, сумма контракта составляла 16 млн рублей.

Официальных комментариев ни от мэрии, ни от силовиков пока не последовало.

Керчь, Олег Яковенко

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