Инфляция в Крыму и Севастополе оказалась выше, чем в целом по России

Цены на продукты питания в Крыму выросли за год более чем на 11%.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве промышленной политики РК, в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года индекс потребительских цен по группе «продовольственные товары» в республике составил 111,04%. Только в декабре продовольствие по сравнению с ноябрем подорожало на 1,5%.
В целом по России цены на продукты питания в 2021 году выросли на 10%. В соседнем Севастополе – на 14,09%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в декабре 2021 года составляла в РК 5 тысяч 411 рублей 36 копеек, в Севастополе – 5 тысяч 463 рубля.
В целом по России инфляция в 2021 году составила 8,4%, в Крыму – 8,68%, в Севастополе – 10,09.
Симферополь, Лиана Макоба
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