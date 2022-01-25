В Севастополе начинают вакцинацию от коронавируса школьников: первую партию вакцины «Спутник М» распределили по медучреждениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, для подростков 12 – 17 лет поступило 480 доз. Сделать прививку можно в детских поликлиниках городских больниц №4 и №9, а также в детской поликлинике №2 на улице Юмашева.

«Вакцина будет поступать еще, это только первая партия. Основные противопоказания у «Спутника М» такие же, как и у «Спутника V» – обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и аллергические реакции на компоненты вакцины», – отметил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Напомним, вакцинация добровольная. Перед процедурой родителям необходимо подписать бланк согласия на прививку. После этого подростков должен осмотреть педиатр, измерить температуру, давление и сатурацию. И только после этого, если нет противопоказаний, ребенка могут направить в прививочный кабинет.

Севастополь, Лиана Макоба

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