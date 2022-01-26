Заболеваемость «омикроном» в Крыму выросла в 20 раз

В Крыму подтверждено уже 43 случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикроном». Об этом заявила регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как уже сообщал «Новый День», первые случаи заражения были зафиксированы в РК и Севастополе 16 января. За прошедшие 10 дней заболеваемость новым штаммов выросла в среднем по полуострову в 20 раз: на данный момент в Республике Крым выявлено 7 случаев, в Севастополе – 36. И это только официально подтвержденные случаи.

При этом, по словам замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского, чаще всего «омикрон» протекает бессимптомно или в легкой и средней степени тяжести – большинство заболевших лечится дома.

Симферополь, Лиана Макоба

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