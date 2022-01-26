В Крыму вновь пошла в рост смертность от коронавируса

В Крыму вновь пошла в рост смертность от коронавируса, аналогичная тенденция наблюдается в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК зарегистрировано 330 новых случаев ковида, в Севастополе – 290.

От инфекции умерли 11 крымчан. Этот показатель растет третий день. В Севастополе зафиксировано 6 летальных исходов – самый высокий показатель за последние 2 недели.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 130 тысяч 778 зараженных, в Севастополе – 55 тысяч 701. Жертвами ковида стали 4 тысячи 675 крымчан и 1 тысяча 946 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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