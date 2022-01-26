В центре Симферополя убило током собаку. Трагедия произошла возле места установки главной городской елки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году из-за затянувшейся реконструкции площади Ленина центральная елка крымской столицы была установлена на перекрестке улиц Пушкина и Горького. 22 января елку демонтировали. Вечером того же дня симферополец гулял там со своей собакой – 2-летним амстаффом.

«Собака, резко взвизгнув, как от укуса пчелы, оттолкнулась задними лапами и ушла в разворот. Коснулась земли и упала на бок в конвульсиях, – рассказал хозяин в соцсетях. – Я и люди вокруг растерялись, и никто не понял, что это был удар током. Я пытался с одной прохожей женщиной делать искусственное дыхание своей собаке, и меня тоже ударило током».

Мужчина отвез собаку в ближайшую ветлечебницу, но реанимировать животное не удалось.

На место происшествия вызвали полицию: «Полиция сказала, что в это месте недавно собака уже взвизгивала, – говорит хозяин погибшего пса. – Приехавший электрик предположил, что ток разлился от соседнего уличного фонаря. На месте поставили пост».

Симферополец добавил, что вчера снова был на месте гибели своей собаки, и ему «показалось, что через мокрые кроссовки и носки» он снова почувствовал ток.

Обсуждая происшествие в соцсетях, крымчане утверждают, что ударить током на улице может не только в Симферополе.

Симферополь, Олег Яковенко

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