Должны выдавать: Крым получит дополнительные средства на лекарства от ковида

Крым получит дополнительные средства на обеспечение лекарствами больных коронавирусом.

«Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина Республике Крым дополнительно выделено из резервного фонда Правительства РФ более 32,1 млн рублей на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией, – сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов. – Средства предназначены для обеспечения препаратами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача».

Иными словами, заболевших крымчан обязаны обеспечить лекарствами (в схему лечения, в зависимости от ситуации, входят антибиотики, противовирусные, кроверазжижающие препараты и так далее).

Любопытно, что эту новость Сергей Аксенов опубликовал лишь в telegram и не стал дублировать на своей странице «ВКонтакте». Возможно, чтобы не получить вал комментариев о том, что никаких лекарств никто никому не выдает. В предыдущие волны коронавируса такие жалобы публиковались практически ежедневно.

Симферополь, Олег Яковенко

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