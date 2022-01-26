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Вакцинация детей началась

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Среда, 26 января 2022, 12:57 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму начинают вакцинацию от ковида подростков

В Крым поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции для подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, 1 тысяча 200 дох доставлены на склад ГУП РК «Крым-Фармация». В ближайшее время поступившая партия будет распределена по медицинским организациям всех регионов Крыма.

Сделать прививку препаратом «Спутник М» можно будет с 31 января.

«Препарат состоит из двух компонентов, вторая доза вводится через 21 день. Как сообщают разработчики, вакцина «Спутник М» является аналогом вакцины «Спутник V», только с дозировкой, сниженной в пять раз», – заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Напомним, вакцинация добровольная. Подростки 12 – 15 лет долдны предоставить согласие родителей или законных представителей, старше 15 лет могут сами решать, прививаться или нет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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